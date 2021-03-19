Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID в России

https://static.news.ru/photo/b475faea-745d-11ea-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В середине апреля Россию может накрыть очередная волна коронавируса, считает инфекционист Евгений Тимаков.

Всплеск заболеваемости, сказал он радио Sputnik, будет обусловлен тем, что люди без должного внимания относятся к средствам защиты и при этом увеличивают число контактов. Они просто игнорируют опасность.

Это опасно из-за большого количества контактов без снижения вирус-нагрузки. Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости, — сказал Тимаков.

Он отметил, что уже «где-то через месяц», в середине апреля стоит ждать роста заболеваемости.

Очередной подъем заболеваемости фиксируют сейчас в Европе. Об этом сообщал ВОЗ.

Но, несмотря на все предпосылки к третьей волне в РФ, уровень заболеваемости не достигнет таких показателей, как в Европе, уверен Тимаков. Скорее всего, рост будет «более пологий» без выраженного пика.

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