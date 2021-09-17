Инфекционист спрогнозировал осенний подъём заболеваемости COVID

Осенью ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, благодаря иммунитету у части россиян, возможно, подъём окажется слабее, чем в прошлом году. Об этом он рассказал РИА Новости.

Осенью однозначно будет подъём заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован, — сказал врач.

Он добавил, что надеется на нормальную иммунную прослойку до конца зимы. При этом отметил, что иммунитет к коронавирусу у россиян формируется естественным путём.

Ранее россиянам, переболевшим коронавирусом, рекомендовали всё равно пройти процедуру вакцинации. Это связано с тем, что достоверных данных об эффективности естественного иммунитета нет.

В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев пообещал рост заболеваемости COVID в России из-за детей. Он считает, что вирус станет циркулировать в учебных заведениях, а школьники будут приносить его в семьи.