Инфекционист спрогнозировал новый срок снятия ограничений по COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отменять многие коронавирусные ограничения в России можно будет уже в апреле-мае текущего года. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В интервью РИА Новости Вознесенский отметил , что если брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и до появления коронавирусной инфекции, снижение наблюдалось обычно в апреле.

Поэтому с определённой долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты, — сказал медик.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова предположила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения может сформироваться в России к августу 2021 года. Это произойдёт при условии, что вакцинация будет идти такими же темпами, что и сейчас. Подобный уровень иммунитета позволит полностью снять ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.