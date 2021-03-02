Инфекционист спрогнозировал новый срок снятия ограничений по COVID-19 в РФ

Отменять многие коронавирусные ограничения в России можно будет уже в апреле-мае текущего года. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
В интервью РИА Новости Вознесенский
Поэтому с определённой долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты, — сказал медик.
Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова предположила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения может сформироваться в России к августу 2021 года. Это произойдёт при условии, что вакцинация будет идти такими же темпами, что и сейчас. Подобный уровень иммунитета позволит полностью снять ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.