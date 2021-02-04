Инфекционист советует переболевшим COVID-19 в первую волну к лету привиться

У переболевших коронавирусом в первую волну граждан к нынешнему лету иммунитет может быть снижен, поэтому им следует сделать прививку от COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По мнению медика, для переболевших граждан вауцинация показана в первую очередь.
К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь, — сказал Тимаков.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины против коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
С 18 января в стране стартовала всеобщая вакцинация населения.
Ранее NEWS.ru писал, что большая часть работодателей в РФ не собираются вакцинировать своих сотрудников. 36% заявили, что прививка — это бесполезная трата денег, 23% уверены в минимальном риске заражения своих сотрудников.