Инфекционист советует переболевшим COVID-19 в первую волну к лету привиться

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Беременные женщины, госпитализированные с коронавирусом, имеют шансы заработать инфаркт в 25 раз чаще, чем здоровые роженицы. А риск возникновения венозной тромбоэмболии у них в два раза выше.

Соответствующее исследование было опубликовано в медицинском журнале Jama Network. Его провели американские учёные, изучив данные более 400 тысяч беременных в США. Как пояснили «Известиям» российские эксперты, причиной таких выводов стал...