Инфекционист сообщил, что коронавирус не исчезнет летом

https://static.news.ru/photo/b5ba93c4-964b-11ea-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Главный внештатный инфекционист Управления делами президента РФ Георгий Сапронов сообщил, что коронавирус, скорее всего, будет активен в России и в летний период.

В инфекционных болезнях строить прогнозы при вирусных инфекциях — дело неблагодарное. Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведём вместе с этой болезнью, — привели слова Георгия Сапронова в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Георгий Сапронов сообщил, что заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом, может развиваться в организме человека очень быстро. Ещё утром заразившийся может чувствовать себя нормально, а вечером оказаться в реанимации.