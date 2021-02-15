Инфекционист считает, что вакцина может справиться не со всеми штаммами

https://static.news.ru/photo/cd498234-6fc6-11eb-b0f0-96000091f725_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вакцинация не должна действовать расслабляюще, поскольку вакцины могут справиться не со всеми штаммами. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Фаучи отметил, что сейчас дела идут в верном направлении, но это не исключает того, что человечество столкнётся с появлением вариантов и мутаций, ряд из которых имеет функциональное влияние на то, какая на них будет реакция.

Люди не должны расслабляться. Предстоит еще много пройти. Возможно, появление новых вариантов [вируса] станет камнем преткновения, который будет формировать всю картину, — цитирует его Axios.

Фаучи добавил, что, к счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми. При этом он не уточнил, о каком конкретно препарате идёт речь.

Как писал NEWS.ru, пациентам, которые перенесли COVID-19, впоследствии грозит тяжёлый постковидный синдром. Кроме этого, эти люди могут заразиться суперинфекцией, которую некоторые путают с повторным коронавирусом, предупредил заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы инфекционист Сергей Рябов.