Инфекционист считает, что в России COVID-19 переболели около трети детей

https://static.news.ru/photo/5e76b7e0-67bb-11eb-acbf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зачастую дети переносят коронавирусную инфекцию, как и многие другие болезни, в более лёгкой форме, чем взрослые, и достоверно определить без специальных анализов, болел ли ребёнок COVID-19, достаточно сложно, отмечает инфекционист-педиатр Евгений Тимаков. Он добавил, что по его приблизительной оценке, к этому времени уже около 30% несовершеннолетнего населения РФ переболело коронавирусом.

Ребёнок выделяет маленькое количество вируса, да и количество дней выделения вируса небольшое и незначительное, в отличие от взрослого, поэтому большая часть детей перенесли коронавирус в более лёгкой или скрытой форме. Поэтому я полагаю, что переболели инфекцией минимум 30% детей, но для точных данных нужно проводить анализ по школам и так далее, — цитирует Тимакова газета «Взгляд».

Он отметил, что в последнее время зарубежные медики отмечали рост числа заражений новыми штаммами коронавируса среди детей.

В настоящий момент у нас активного распространения британского штамма коронавируса нет в стране, но это не означает, что он к нам не придёт с определённой отсрочкой. Но у нас немного другая ситуация: в отличие от многих стран, у нас не было локдауна, соответственно, дети контактировали друг с другом, а значит, у какой-то части населения уже сформирован иммунитет, — заявил врач.

При этом он добавил, что не ждёт взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране в случае активного распространения новой мутации вируса.

Какой-то критичной защиты детей от вируса не требуется, — подвёл итог Тимаков.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о значительном улучшении ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, болезнь отступает: за последние три недели число пациентов под наблюдением врачей с соответствующим диагнозом сократилось более чем на 30%.