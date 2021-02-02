Инфекционист: РФ вышла на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/c9fbf380-6546-11eb-a015-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что Россия вышла на плато по коронавирусу. По его словам, в крупных регионах количество заражаемых в сутки в ближайшее время начнёт снижаться.

Специалист уверен, что заболеваемость теперь идёт по нисходящей. Он также напомнил, что в ноябре 2020 года мэр столицы Сергей Собянин и эксперты Роспотребнадзора говорили — уже половина населения крупных городов имеют иммунитет к коронавирусу.

За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, ещё выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам, — сказал Вознесенский.

Инфекционист подчеркнул, что исходя из этих сведений, уже можно рассчитывать на какую-то положительную динамику в заболеваемости. Он добавил — если случаи заболевания коррелируются с высоким уровнем охвата тестирования, то уже можно предполагать, что РФ вышла на плато, передаёт РИА Новости.

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 1597 новых пациентов недуг проходит без клинических симптомов. Больше всего случаев за сутки выявили в Москве (1701), Санкт-Петербурге (1484) и Московской области (1053).

За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 22 372 пациента с диагностированным COVID-19, умерли 539 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в больницах российских регионов освободилось более 33% коек, предназначенных для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.