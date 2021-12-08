Инфекционист Ратникова назвала «омикрон»-штамм последней мутацией COVID

Штамм CОVID-19, получивший название «омикрон», может стать последней мутацией, а пандемия пойдет на убыль. Как заявила в интервью «Интерфаксу» завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова, вирус в итоге превратится в обычный «сезонный» и не будет массово вызывать тяжёлые формы заболевания.

Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да, он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать, — сказала Ратникова.

Ратникова добавила, что эпидемия не может длиться вечно и возбудитель рано или поздно приспособится к популяции, а человечество — к возбудителю, однако переболеть им так или иначе придётся. После этого человечество будет болеть коронавирусом уже в единичных случаях, как это происходит с ОРВИ.

Когда основная масса людей переболеет или вакцинируется, мы получим коллективный иммунитет. Не 100%, это невозможно, но если получится 80%, то будет очень хорошо, — заключила она.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что ещё несколько групп коронавирусов в недалёком будущем могут прорваться из мира животных к людям и следует быть готовыми к такому сценарию. По его словам, учёные парижского института Пастера и лаосской академии наук выделили у диких летучих мышей коронавирусы, схожие с SARS-CoV-2, которые могут эффективно заражать человеческие клетки.