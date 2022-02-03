Инфекционист рассказала, у кого чаще всего возникают осложнения от COVID

Чаще всего осложнения при заболевании коронавирусом возникают у тех пациентов, кто поздно проконсультировался с врачом, заявила инфекционист Виктория Краскина. В группу риска также входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем, а также пациенты, страдающие от избыточного веса, пишет «ФедералПресс».

Чаще всего осложнения развиваются у людей, поздно обратившихся за медицинской помощью, а также с хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем организма, а также у людей с ожирением, — пояснила Краскина.

Она отметила, что в случае позднего обращения к специалистам у пациента с COVID могут возникнуть такие осложнения, как бронхит, трахеит, пневмония без дыхательной недостаточности и с дыхательной недостаточностью, тромбозы, тромбоэмболии и инфекционно-токсический шок.

Помимо этого, по её словам, штамм «омикрон» не отличается от других вариантов коронавируса по тяжести последствий, но является более заразным.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что коронавирус может спровоцировать такие опасные офтальмологические заболевания, как катаракта и конъюнктивит. Она также добавила, что COVID способен поражать зрительные нервы и вызывать риск образования тромбов.