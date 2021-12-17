Инфекционист рассказала, у кого быстрее всего падает уровень антител

Уровень антител к коронавирусу быстрее всего падает у людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями, заявила врач-инфекционист и заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская. Она уточнила, что чаще всего такими пациентами становятся пожилые люди, пишет «Радио 1».

На самом деле антитела быстрее снижаются у пожилых, у них слабый иммунитет и иммунный ответ на прививку. Они же и болеют тяжелее, и те, у кого есть сопутствующие заболевания, — пояснила Малиновская.

Она добавила, что тяжёлое протекание болезни вовсе на является гарантией большого количества антител. По её словам, даже при бессимптомном течении коронавируса может выработаться достаточное количество антител, которые надолго задержатся в организме.

Ранее совместное исследование Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс» выявило новые факторы, влияющие на уровень антител к COVID-19. Так, быстрее всего он снижается у молодых мужчин, а сохраняется дольше у пожилых людей. Тяжелое течение, лишний вес вместе с высоким процентом поражения лёгких позволяют быстрее и качественнее вырабатывать иммунитет. Эксперты считают, что тестостерон может сокращать выработку антител.