Инфекционист рассказала, как восстановить лёгкие после COVID‑19

https://static.news.ru/photo/4828e44e-3bac-11eb-b48d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бороться с изменениями в лёгких от коронавируса поможет дыхательная гимнастика. Об этом заявила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

Для больных очень важно делать щадящую гимнастику, которая укрепляет дыхательную мускулатуру, в частности главную нашу дыхательную мышцу — диафрагму, — цитирует её «Радио 1».

По её словам, дыхательная гимнастика необходима для тех, кто долго лежал прикованным к постели. Малиновская отметила, что из-за отсутствия движения может начаться ослабление дыхательной мускулатуры, слабость дыхательных мышц, которые могут привести к дисфункции, общей мышечной слабости, к потере объёма лёгких.

Для предотвращения этих процессов необходимо каждый день по 10–15 минут делать глубокие и спокойные вдохи через нос и выдохи через рот. Эти упражнения лучше начинать делать уже на восьмой день течения болезни в течение двух месяцев.

Эксперт рассказала и о противопоказаниях. В частности, не стоит этого делать при высокой температуре и обострении. Также она предупредила больных и переболевших COVID-19 от надувания шариков. По её словам, при коронавирусе усилия на выдохе могут привести к кровохарканью, повреждению альвеол, нарастанию одышки, развитию эмфиземы.

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