16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Инфекционист рассказала о необъяснимом смертельном свойстве COVID-19

01:31, 30 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса. Смертоносная инфекция «жестока» по отношению к людям, имеющим некие генетические предрасположенности к тяжёлой форме течения заболевания, отметила она в беседе с Lenta.ru.

У пациентов любых возрастов может быть и лёгкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на него никакого влияния. Причём никаких объективных видимых предпосылок к тяжёлым исходам у некоторых людей просто нет, — подчеркнула Станевич.

Она допустила, что это может быть как-то связано с иммунитетом. Предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента, невозможно, пояснила Станевич. И добавила, что поэтому и важно привиться вакцинами от коронавируса.

Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку, — пояснила врач.

Ранее стало известно, что в Россию действительно проник новый штамм коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, новой мутацией вируса заразилась женщина. Пациентка легко перенесла заболевание, «всё закончилось благополучно».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео