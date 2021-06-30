Инфекционист рассказала о необъяснимом смертельном свойстве COVID-19

Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса. Смертоносная инфекция «жестока» по отношению к людям, имеющим некие генетические предрасположенности к тяжёлой форме течения заболевания, отметила она в беседе с Lenta.ru.

У пациентов любых возрастов может быть и лёгкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на него никакого влияния. Причём никаких объективных видимых предпосылок к тяжёлым исходам у некоторых людей просто нет, — подчеркнула Станевич.

Она допустила, что это может быть как-то связано с иммунитетом. Предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента, невозможно, пояснила Станевич. И добавила, что поэтому и важно привиться вакцинами от коронавируса.

Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку, — пояснила врач.

Ранее стало известно, что в Россию действительно проник новый штамм коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, новой мутацией вируса заразилась женщина. Пациентка легко перенесла заболевание, «всё закончилось благополучно».