https://static.news.ru/photo/d431889c-6c4f-11ea-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, что употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, поскольку его эффективность в борьбе с вирусами наукой не доказана. При этом, по её словам, навредить чеснок может при целом ряде хронических болезней.

Желчнокаменная болезнь, проблемы с почками и с желудочно-кишечным трактом, банальные гастриты и язвенная болезнь желудка либо двенадцатиперстной кишки — всё это противопоказания для употребления чеснока, — рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Цыганова.

Как писал NEWS.ru, в России подорожал чеснок, как и прессы для него. Всё из-за того, что чеснок был объявлен эффективным средством противостояния коронавирусу. Но съедать его можно лишь по зубчику в день — в больших количествах он может вызвать проблемы с сердцем, вплоть до очень серьёзных, с летальным исходом. Полезнее разрезать дольки ножом и раскладывать их в помещении, чтобы фитонциды наполняли воздух.

По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.