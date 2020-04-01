Инфекционист рассказала, грозит ли человечеству вирус опаснее COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e8061da-709f-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики не могут предугадать, появится ли после коронавируса какой-то более сильный вирус. Об этом заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Следом за нынешней вспышкой может прийти более слабый вирус или абсолютно новый, с другим путём передачи, — рассказала медик в интервью радио Sputnik.

По её словам, новые вирусы периодически появляются и даже становятся опасными для человека, но предугадать, как будет развиваться ситуация, нельзя.

Я не вижу здесь доказательной базы, её просто не существует, — подчеркнула Кожевникова.

Доктор медицинских наук Юрий Серебрянский заявил, что во время борьбы с каждой новой инфекцией человечество приобретает опыт. Он подчеркнул, что после нынешней пандемии человечество будет готово к новому вирусу лучше, чем сейчас.

NEWS.ru писал, что в будущем возможно появление инфекции агрессивнее коронавируса нового типа. Такого мнения придерживается эпидемиолог Игорь Гундаров. Он считает, что прививки от гриппа типа А и Б практически уничтожили эти заболевания, а на их месте размножились штаммы коронавируса.

Всего в мире зарегистрировано более 859 тысяч случаев заболевания. В России коронавирус диагностирован у 2777 человек, 24 пациента умерли, 190 излечились. На Москву приходится 1880 случаев заболевания.