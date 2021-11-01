Инфекционист рассказал, в каких случаях стоит прививаться «Спутником Лайт»

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов рассказал, что прививаться «Спутником Лайт» стоит либо при ревакцинации, либо после заражения коронавирусом. По его словам, для первичной вакцинации лучше использовать двухкомпонентные препараты. Его слова приводит РИА Новости.

Препарат «Спутник Лайт» всё-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших, — сказал специалист.

Он уточнил, что на текущий день в России привито чуть больше 50 миллионов человек, что пока недостаточно для формирования надёжного популяционного иммунитета.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России начнёт снижаться не ранее чем через две недели. Однако для этого необходимо строгое соблюдение всех ограничений, введённых на период нерабочих дней.