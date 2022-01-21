Инфекционист рассказал, сколько людей заболевают коронавирусом повторно

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал, сколько людей повторно заболевают коронавирусом. По его словам, это явление достаточно редкое и процент повторно заражённых составляет всего 5%, рассказал специалист в эфире программы «Дайте сказать».

5% максимум, даже при «омикроне» сейчас, заболевают повторно, это небольшой процент. И, конечно, сюда попадают те люди, которые по тем или иным причинам имеют более слабое здоровье, более слабый иммунитет, у которых, например, не сформировалась защита, — сказал Чуланов.

Он также напомнил о людях с первичным иммунодефицитом, у которых иммунитет не формируется в силу врождённых особенностей. Таким людям бесполезно прививаться, так как прививка не сформирует защиту организма.

Ранее врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала, что COVID-19 способен вызывать у человека обострение кожных заболеваний. При этом при разных штаммах — «омикроне» или «дельте» — могут наблюдаться абсолютно одинаковые дерматологические симптомы.