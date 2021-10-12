Инфекционист рассказал, с чем связан рост смертей от COVID-19

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Ускорить метаболизм можно при помощи правильного питания и физических нагрузок. Зелёный чай, обильное питьё простой воды, строгие диеты и «особые» продукты никак не помогут повлиять на обмен веществ, уверяет диетолог Наталья Круглова. Об этом пишет «Слово и Дело».

Не стоит заниматься биохакингом. Мы снова возвращаемся к спорту и здоровому, регулярному и рациональному питанию, — подчеркнула Круглова. Она пояснила, что употребление большого количества питьевой воды в день и зелёного...