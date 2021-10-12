16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Инфекционист рассказал, с чем связан рост смертей от COVID-19

12:33, 12 октября 2021
Инфекционист рассказал, с чем связан рост смертей от COVID-19 Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Рост смертности от коронавируса связан с увеличением количества случаев заболевания, а также с поздним обращением к врачу. Так считает врач-инфекционист Евгений Тимаков, передаёт РИА Новости.

Рост летальности связан с тем, что растёт число заболевших, а также с тем, что люди поздно обращаются к врачам, — сказал медик.

Он отметил, что новый штамм коронавируса отличается мягким началом и схож с обычной ОРВИ.

Обычный человек никогда не пойдёт с такими симптомами к врачу брать больничный лист, а обратится тогда, когда будет температура. А когда температура, уже идёт активное развитие процесса, — подчеркнул Тимаков.

За последние сутки в России был обновлён рекорд по числу скончавшихся от коронавируса пациентов — в стране умерли 973 человека. Число новых заражений за сутки составило 28 190, выздоровело 20 706 человек.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео