Инфекционист рассказал, с чем связан рост смертей от COVID-19
Анна Акимова
Анна Акимова
12:33, 12 октября 2021
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Рост смертности от коронавируса связан с увеличением количества случаев заболевания, а также с поздним обращением к врачу. Так считает врач-инфекционист Евгений Тимаков, передаёт РИА Новости.
Рост летальности связан с тем, что растёт число заболевших, а также с тем, что люди поздно обращаются к врачам, — сказал медик.
Он отметил, что новый штамм коронавируса отличается мягким началом и схож с обычной ОРВИ.
Обычный человек никогда не пойдёт с такими симптомами к врачу брать больничный лист, а обратится тогда, когда будет температура. А когда температура, уже идёт активное развитие процесса, — подчеркнул Тимаков.
За последние сутки в России был обновлён рекорд по числу скончавшихся от коронавируса пациентов — в стране умерли 973 человека. Число новых заражений за сутки составило 28 190, выздоровело 20 706 человек.