Инфекционист рассказал про разницу между «омикроном» и «дельтой»

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что протекание болезни при штамме «омикрон», который всё чаще выявляют в России, проходит легче для взрослых, чем при предыдущих штаммах. Он отметил, что штамм вызывает заболевание и у ранее вакцинированных, но в подавляющем числе случаев оно протекает в лёгкой, либо вообще бессимптомно. Об этом сообщает РИА Новости.

Заболевание, вызванное штаммом «омикрон», протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом «дельта», — рассказал Поздняков.

Он привёл в пример историю развития COVID-19, который вытесняет «дельту» за счёт стремительного роста. По словам врача, заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжёлых форм — низкий. Он напомнил, что единственным эффективным препаратом против тяжёлой формы заболевания коронавирусом остаётся вакцинация против данного вируса и ревакцинация в утверждённые сроки.

Ранее стало известно, что согласно данным нового исследования, причиной более 1,2 миллионов случаев летального исхода за год стали микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Этот показатель занимает третье место после смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и туберкулеза.