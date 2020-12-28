Инфекционист рассказал об особо опасных последствиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/61298bbe-4963-11eb-83cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Последствия коронавируса проявляются по-разному для каждого человека, в зависимости от того, какие слабые места в организме были до наступления болезни. В большей степени вирус повреждает сосуды, что касается всех органов.

Но самое главное — вирус вредит сосудам, которые питают сами сосуды, в том числе крупные.

То есть на стенке аорты есть мелкие сосудики, которые имеют важнейшее значение. Их состояние фактически определяет срок жизни человека, — рассказал доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью URA.RU.

Через повреждение питающих сосудов могут быть повреждены печень, почки, сердце. Не обходит вирус стороной мозг и нервную систему. Последствиями перенесённой инфекции могу быть повреждения слуха, обоняния, осязания, добавляет врач.

Вполне реально, что вирус может спровоцировать и мужское бесплодие.

Тестикулы, где вырабатываются сперматозоиды, очень чувствительны к кровотоку. Малейшее нарушение кровоснабжения вызывает нарушение самой выработки сперматозоидов, — допускает инфекционист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты из клиники Майо в Соединённых Штатах рассказали о ряде симптомов коронавируса, предшествующих респираторным проявлениям COVID-19. Выяснилось, что коронавирус может вызывать лёгкие желудочно-кишечные симптомы, включая диарею, рвоту, потерю аппетита и тошноту.