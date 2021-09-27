Инфекционист рассказал об опасности упаковок от продуктов

Инфекционист Илья Акинфиев заявил, что опасные бактерии и инфекции могут размножаться в том числе и на упаковках от продуктов. Он отметил, что многое зависит от условий хранения товара, и дал совет, как снизить риск заражения. Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

К примеру, упаковку, в которой продаётся печенье, нужно сорвать и выбросить. Когда открывают тот же сок, то крышку не стоит облизывать. Если немытую банку консервов протыкают специальным ножом, инфекция может проникнуть внутрь продукта и там размножаться, — предостерёг инфекционист.

Он отметил, что если на складе, где хранятся продукты, завелись мыши, то потребители могут заразиться иерсиниозом — опасным заболеванием с редкими случаями летального исхода, передающимся через испражнения грызунов. Помимо этого, можно запросто заразиться сальмонеллой, если не соблюдать меры предосторожности.

К примеру, если потрогать скорлупу, а затем этими же руками взять упаковку печенья, сальмонелла на неё попадёт. Но когда её возьмёт другой человек, это не опасно, так как концентрация бактерии на поверхности будет небольшой. Поэтому заражения не произойдёт, — отметил Акинфиев.

Ранее врач-инфекционист Наталья Очинская рассказала о том, какими заболеваниями можно заразиться от бактерий, находящихся на экране смартфона. Она заявила, что некоторые телефоны несут на своём корпусе в 18 раз больше бактерий, чем находится под ободком унитаза.