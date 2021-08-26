Инфекционист рассказал об «обученных» антителах после прививки «Спутником»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:23, 27 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о появлении в организме человека специальных, «обученных» антител к инфекции после вакцинации «Спутником V». Своё мнение он высказал в эфире радио «Комсомольская правда».
Антитела после коронавирусной инфекции или после вакцинации «Спутником V» снижаются, но при этом увеличивается количество высокоспецифичных и обученных антител, которые нейтрализуют вирус, — признался Тимаков.
Он пояснил, что после перенесённого коронавируса или сделанной вакцины количество антител к вирусу неизбежно уменьшается, однако появляются и так называемые обученные антитела, которые остаются в организме и даже размножаются. Таким образом, заявил инфекционист, наш организм «тренируется» противодействовать коронавирусной инфекции, поднимая иммунитет и вырабатывая естественную защиту.
Ранее инфекционист объяснила, каким образом иммунитет взаимодействует с антителами к коронавирусу.