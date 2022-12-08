Инфекционист Тимаков рассказал об атаке гриппа на россиян под Новый год

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Новый штамм свиного гриппа (H1N1), пришедший в Россию в 2022 году, не похож на версию 2009 года — он приобрел новые свойства, из-за чего у россиян нет к нему иммунитета, заявил в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, зараженных граждан будет больше, поскольку у некоторых из них ослаб иммунитет после перенесенного COVID-19, а также из-за отсутствия иммунитета к гриппу. Врач предположил, что грипп, которого не было в России на протяжении последних двух лет, сейчас выходит на свой пик.

Новый свиной грипп видоизменился. Он уже не такой, как в 2009 году. <...> В последние два года у нас с вами не было гриппа. Потому что противоклинические мероприятия не позволяли ему поднять голову. Была вакцинация, изоляция. Поэтому мы не болели активно, — сказал эксперт.

Тимаков также рассказал, что в отличие от штаммов 2009–2010 годов, когда грипп поражал чаще молодых людей, новый штамм вируса опасен в первую очередь для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Волна гриппа, которая сейчас к нам пришла, вероятнее всего, сейчас выходит на свой пик и к новому году, недели через две она будет утихать, — заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп пришел в Россию всерьез. По ее словам, этот вариант наносит самый серьезный ущерб здоровью человека. Она напомнила, что для профилактики инфекции необходимо по возвращении из людных мест вымыть лицо, руки и промыть носоглотку чистой водой, что снижает риск заболевания.