Инфекционист рассказал о высыпаниях у пациентов с коронавирусом

У больных коронавирусом пациентов иногда возникают высыпания на теле, среди медиков даже существует термин «ковидные пальцы», рассказал врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, у докторов есть атлас характерных для COVID высыпаний, пишет Lenta.ru.

Есть понятие у детей такое, как ковидные пальцы — это пальцы как будто обморожены, ожог такой. Эти высыпания тоже были, плюс у нас есть понятие мультисистемного воспалительного синдрома, который был на предыдущие штаммы тоже — это осложнение коронавируса, когда появляется сыпь по типу васкулита на теле. Сыпи бывают различные на коронавирус, они бывают часто, — пояснил Тимаков.

Он уточнил, что подобные высыпания на теле у больных коронавирусом пациентов являются поводом для тревоги, так как по степени выраженности этого симптома можно определить тяжесть протекания COVID.

Ранее британский врач Дэвид Ллойд заявил, что у заразившихся «омикроном» детей одним из симптомов может стать сыпь. По словам медика, небольшие группы пациентов с COVID-19 всегда сталкивались с разного рода высыпаниями, однако в случае с «омикроном» с «необычной сыпью» сталкивается до 15% детей с новым штаммом коронавируса.