Инфекционист рассказал о роли масок в борьбе с COVID-19

Соблюдение масочного режима смягчит ситуацию с коронавирусом, но не избавит от неё. Выйти из пандемии поможет только коллективный иммунитет, рассказал телеканалу «360» доктор медицинских наук, инфекционист Юрий Венгеров.

Если бы все носили маски, ситуация могла бы только смягчиться. Медленнее распространялась бы инфекция, но никуда бы она не ушла. Избавить нас может только это: или когда большинство переболеет и будет иммунитет, или когда вакцинируется, — считает Венгеров.

При этом маски нужно стирать или отутюживать каждые два часа. Также инфекционист добавил, что вакцинированные будут переносить болезнь гораздо легче, даже если заразятся.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас темпы вакцинации недостаточны. Она считает, что помимо этого подъём заболеваемости вызван несоблюдением ограничительных мер.

Чтобы сбить пик новой волны заболеваемости, Владимир Путин одобрил введение выходных дней с 30 октября по 7 ноября. По его словам, зарплата для сотрудников должна сохраняться на весь этот период.