Инфекционист рассказал о предрасположенных к заражению «омикрон»-штаммом

Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению «омикрон»-штаммом, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Александр Горелов. По его словам, создаётся впечатление, будто пациенты легче переносят заражение именно этим вариантом, но масштабы распространения свидетельствуют, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться.

На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», — сказал он.

Ранее Горелов рассказал, что доля детей среди заразившихся COVID-19 после появления «омикрона» возросла с 10–11% до 15%, что свидетельствует о том, что новый штамм оказался более заразным для всех возрастных категорий.

Представители национальной системы здравоохранения Великобритании заявили, что при «омикроне» может наблюдаться ряд симптомов, которые можно принять за проявление других заболеваний. Так, при заражении новым штаммом коронавируса могут возникнуть беспричинная усталость, ломота в теле, потеря аппетита и головная боль. Ещё одним симптомом также является тошнота и жидкий стул. Как указывают эксперты, часто эти проявления болезни сопровождаются потерей обоняния и болью в горле.