Инфекционист рассказал, как ковид маскируется под сезонные вирусы

Штамм коронавируса «дельта», который сейчас доминирует в России, стал маскироваться под сезонные вирусы, отчего у него изменились симптомы. Среди новых симптомов называют насморк, кишечные расстройства и небольшое повышение температуры. Об этом порталу URA.RU сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Сергей Токарев.

Эксперт призвал не заниматься самолечением и при первых симптомах заболевания обращаться к врачу. По его словам, у заболевших стали появляться насморк, боли в горле, кишечные расстройства и небольшое повышение температуры. Такие симптомы, как кашель, поражение лёгких, дыхательная недостаточность и гипоксия развиваются у пациента позже.

То есть картина весьма схожа с проявлением сезонной простуды, так вирус пытается маскироваться, — пояснил Токарев.

Инфекционист Евгений Тимаков подтвердил, что самостоятельно определить наличие коронавируса невозможно. По его словам, вирус научился обходить иммунные барьеры, и поначалу пациенты могут страдать от боли в горле и небольшого насморка, а настоящие осложнения начинаются через 8–10 дней.

Ранее о резком изменении симптомов коронавируса рассказал глава Профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков. По его словам, у заражённых стал наблюдаться обильный насморк, отсутствие которого ранее помогало отличить COVID-19 от обычной простуды, а срок от начала заболевания до начала пневмонии сократился с семи до трёх дней. Некоторые вирусологи считают это признаком ослабевания вируса, однако на этот счёт могут быть и иные мнения.