Инфекционист рассказал о людях, подверженных риску тромбоза при COVID-19

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, кому грозит тромбоз при коронавирусе, сообщает РИА Новости.

В первую очередь — это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало, — пояснил специалист.

Он добавил, что тромбозы могут возникать при нарушении коронавирусом внутренней оболочки сосудов. О развитии тромба человек может даже не подозревать.

К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены, — уточнил инфекционист.

По его мнению, на склонность к повышенному тромбообразованию могут влиять и эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания.

Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свёртываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений, — сказал Поздняков.

Ранее стало известно, что врач-флеболог Сергей Дробязко дал совет переболевшим коронавирусом, как защитить сосуды от тромбоза. Медик отметил, что COVID-19 не сам по себе вызывает тромбоз, он создаёт предрасположенность к болезни. Чтобы избежать образования тромбов после коронавируса, Дробязко рекомендует по возможности исключить провоцирующие факторы.