Инфекционист: коронавирус активизирует пневмококковую инфекцию

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Каждый второй взрослый является носителем пневмококковой инфекции. Об этом важно помнить в период пандемии, так как коронавирус настолько снижает иммунитет лёгких, что часто у людей возникают осложнения в виде бактериальных пневмоний, которые очень тяжело поддаются лечению. Об этом предупредил врач-вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков.

Пневмококковая инфекция находится в организме в скрытой форме и не активируется без снижения иммунитета. Однако при заражении коронавирусом она проявляет себя, в результате возникают осложнения, рассказал специалист.

Если есть риск цитокинового шторма, сердечно-сосудистых осложнений, нарушения кровотока, диабет, хроническое заболевание лёгких и человек не привит от пневмококка, ко всему каскаду воспалительных явлений присоединяется бактериальная гнойная инфекция, которая в несколько раз утяжеляет течение процесса, — объяснил Тимаков в эфире «Радио 1».

Он добавил, что в таком случае необходимы госпитализация и серьёзная терапия как минимум антибиотиками.

По словам специалиста, прививка от пневмококковой инфекции должна быть сделана в первую очередь детям, курящим людям, пациентам с хроническими заболеваниями лёгких и пенсионерам в возрасте от 65 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал аномальную особенность коронавируса у людей, переносящих заболевание в лёгкой форме. У некоторых из них температура после небольшого повышения резко падает и держится ниже нормы.