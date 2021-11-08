Инфекционист рассказал, какой уровень антител позволит не заболеть ковидом

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что количество антител для мутирующих штаммов коронавируса должно быть в полтора раза больше, чем при предыдущих вариантах COVID-19. До этого было достаточно иметь 150 единиц антител, цитирует специалиста РИА Новости.

300 единиц достаточно для того, чтобы не заболеть в тяжёлой форме самым агрессивным штаммом — «дельта». Для того чтобы не заболеть коронавирусом, необходимо 500 международных единиц, — пояснил врач.

По его словам, для предыдущих мутаций достаточно было иметь 150 единиц антител, а для штаммов «альфа» этот показатель составляет более 300.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал людей, с которых можно полностью снять все коронавирусные ограничения. Это те, чей организм содержит более 300 антител. Идеальным же является наличие в организме 500 единиц антител.