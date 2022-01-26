Инфекционист рассказал, какой симптом стал пропадать у больных «омикроном»

Больные «омикроном» всё реже жалуются на повышенную температуру, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков изданию Lenta.ru. Она остаётся основным симптомом, но встречается не больше чем у половины пациентов, сказал врач.

По словам Позднякова, заражённые «омикроном» реже сталкиваются и с мышечными болями, и со снижением аппетита, и с утратой обоняния.

То есть то, что было типично для предыдущих штаммов, прежде всего аносмия (утрата обоняния. — NEWS.ru), при «омикрон»-штамме встречается достаточно редко — по сравнению с «дельтой» количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз. <...> Вирус мимикрирует, уходит от атаки коллективного иммунного ответа и всё больше превращается в обычную респираторную инфекцию. Для вируса это мера вынужденная, если мы говорим о нём как о чём-то укладывающемся в разумные законы, — сказал инфекционист.

Ранее Минздрав РФ выпустил памятку для тех, у кого коронавирус протекает бессимптомно и в лёгкой форме. Она доступна на сайте ведомства. Привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, но необходима самоизоляция. Тем, кто не делал прививку и не болел, при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить врачу.