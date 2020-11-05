Инфекционист рассказал, как долго заразен заболевший коронавирусом

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, как долго заболевший коронавирусом остаётся заразным для окружающих.
По его словам, длительность выделения COVID-19 обычно зависит от тяжести течения заболевания.
В ряде исследований было показано, что при лёгком и среднетяжёлом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов, — уточнил он.
Чуланов добавил, что при тяжёлом течении человек может оставаться заразным до 20 дней.
При этом эксперт отметил, что в редких случаях вирус может выделяться довольно долго — иногда до двух месяцев. Однако это не значит, что в данном случае пациент является инфекционно опасным,
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты обнаружили новые мутации COVID-19, которые делают вирус ещё более заразным. Учёные изучили распространение мутации D614G, которая в начале пандемии фиксировалась только у 71% заболевших в Хьюстоне. Во время второй волны её нашли уже у 99,9% местных жителей.