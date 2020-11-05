Инфекционист рассказал, как долго заразен заболевший коронавирусом

https://static.news.ru/photo/931a6d8e-1f45-11eb-bf7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, как долго заболевший коронавирусом остаётся заразным для окружающих.

По его словам, длительность выделения COVID-19 обычно зависит от тяжести течения заболевания.

В ряде исследований было показано, что при лёгком и среднетяжёлом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов, — уточнил он.

Чуланов добавил, что при тяжёлом течении человек может оставаться заразным до 20 дней.

При этом эксперт отметил, что в редких случаях вирус может выделяться довольно долго — иногда до двух месяцев. Однако это не значит, что в данном случае пациент является инфекционно опасным, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты обнаружили новые мутации COVID-19, которые делают вирус ещё более заразным. Учёные изучили распространение мутации D614G, которая в начале пандемии фиксировалась только у 71% заболевших в Хьюстоне. Во время второй волны её нашли уже у 99,9% местных жителей.