Инфекционист рассказал, что нужно сделать пожилым людям перед вакцинацией

Заместитель главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов назвал правила подготовки к вакцинации от коронавируса для пожилых людей.
По его словам, людям старше 60 лет необходимо сделать прививку при отсутствии противопоказаний. Так, процедуру можно провести при хронических заболеваниях в стадии ремиссии, однако от неё следует отказаться при острой форме.
Перед вакцинацией необходимо измерить все параметры пожилого пациента, врач должен внимательно изучить его анамнез, а после прививки понаблюдать за его здоровьем, — подчеркнул он.
Рябов отметил, что через некоторое время после вакцинации важно проверить титр антител — это касается как пожилых пациентов, так и более молодых.
Специалист напомнил, что прививка противопоказана беременным женщинам и кормящим матерям. Оптимальной защитой для них он назвал медицинские маски и перчатки,
Ранее NEWS.ru писал, что врачи назвали обязательное условие вакцинации пожилых россиян от COVID-19. Перед процедурой им обязательно нужно дождаться ремиссии всех хронических заболеваний, потому что ставить прививку при обострениях опасно для жизни.