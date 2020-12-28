Инфекционист рассказал, что нужно сделать пожилым людям перед вакцинацией

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Заместитель главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов назвал правила подготовки к вакцинации от коронавируса для пожилых людей.

По его словам, людям старше 60 лет необходимо сделать прививку при отсутствии противопоказаний. Так, процедуру можно провести при хронических заболеваниях в стадии ремиссии, однако от неё следует отказаться при острой форме.

Перед вакцинацией необходимо измерить все параметры пожилого пациента, врач должен внимательно изучить его анамнез, а после прививки понаблюдать за его здоровьем, — подчеркнул он.

Рябов отметил, что через некоторое время после вакцинации важно проверить титр антител — это касается как пожилых пациентов, так и более молодых.

Специалист напомнил, что прививка противопоказана беременным женщинам и кормящим матерям. Оптимальной защитой для них он назвал медицинские маски и перчатки, передаёт «Радио 1».

Ранее NEWS.ru писал, что врачи назвали обязательное условие вакцинации пожилых россиян от COVID-19. Перед процедурой им обязательно нужно дождаться ремиссии всех хронических заболеваний, потому что ставить прививку при обострениях опасно для жизни.