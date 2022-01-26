Инфекционист призвал при лёгкой форме «омикрона» не идти в поликлинику

Инфекционист Евгений Тимаков призвал людей, у которых «омикрон» протекает легко, не обращаться в забитые людьми поликлиники, а получить телемедицинскую консультацию, передаёт слова эксперта Telegram-канал RT.

Потому что в той самой очереди наверняка будут люди, которые выделяют большее количество вируса. Плюс человек может болеть другой банальной ОРВИ и иметь риск заразиться в этой очереди, — сказал Тимаков.

Ранее Минздрав РФ выпустил памятку для тех, у кого коронавирус протекает бессимптомно и в лёгкой форме. Она доступна на сайте ведомства. Привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, но необходима самоизоляция. Тем, кто не делал прививку и не болел, при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить врачу. В Минздраве предупредили, что в этом случае не стоит заниматься самолечением.

В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Как говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы, примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.