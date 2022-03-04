Инфекционист призвал не ждать объявления об окончании пандемии

В ближайшие несколько лет о завершении пандемии коронавируса объявлено, скорее всего, не будет. Об этом в интервью РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он предположил, что заболеваемость будет то расти, то снижаться.

В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии, — сказал Тимаков.

Он также добавил, что в настоящее время в мире существует пандемия туберкулёза, с которой давно борются, но она никуда не уходит. Примерно так же будет и с COVID-19, предположил врач. Заболеваемость будет то увеличиваться. то снижаться, но полностью вирус не исчезнет.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что будет с COVID-19 в ближайшем будущем. По его словам, эпидемия «рассосётся» через два месяца, останутся остаточные явления болезни. Чтобы это произошло, люди должны продолжать прививаться.

При этом стало известно, что в Подмосковье закрылся временный медицинский центр Министерства обороны страны, развёрнутый для помощи жителям региона в борьбе с COVID-19. В лечении гражданских пациентов из Московской области было задействовано более 500 военно-медицинских специалистов. За время работы медцентра были пролечены более 13 тысяч пациентов.