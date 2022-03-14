Инфекционист предупредил о новой волне коронавируса

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что говорить о завершении пандемии пока рано. Несмотря на данные по спаду заболеваемости, специалист уверен, что скоро иммунитет населения начнёт снижаться, пишет РИА Новости.

Цифры говорят нам о том, что заболеваемость и число госпитализаций падает. Но считать, что пандемия идёт на спад или закончилась, нельзя — сейчас закончилась острая фаза пандемии. Вирус остался в популяции во всех странах, — сказал он.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько будет тяжёлых случаев. По его словам, у большинства заражение пройдёт в лёгкой и средней форме: это наиболее вероятный вариант развития событий, если превалирующим останется «омикрон»-штамм. Кроме того, по его мнению, «скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке».

Естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведёт к тому, что подъём заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран, — сказал Поздняков.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв не исключил возможность того, что антикоронавирусные ограничения полностью отменят через несколько месяцев. При этом он подчеркнул, что невозможно точно предугадать, будет ли следующая волна коронавируса и появится ли новый штамм.