Инфекционист: потеря аппетита не является явным признаком «омикрон»-штамма

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Австрия с 20 декабря разрешит въезд в страну только туристам, переболевшим коронавирусной инфекцией или вакцинированным. Этим лицам, кроме QR-кода, необходимо также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сообщил МИД Австрии. Такое решение связано с угрозой распространения «омикрон»-штамма. Исключение составят граждане, привитые третьей дозой вакцины, беременные, транзитные пассажиры, школьники и работники международных организаций. Они должны предоставить только отрицательный результат ПЦР-теста.

С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило «2П+» (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин, —говорится на официальном сайте...