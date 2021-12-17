Инфекционист: потеря аппетита не является явным признаком «омикрон»-штамма
Инфекционист Мескина: снижение аппетита не может однозначно указывать на «омикрон»-штамм
Денис Давыдов
Денис Давыдов
21:32, 18 декабря 2021
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Аппетит пропадает при любой инфекционной болезни, а не только при заражении коронавирусом штамма «омикрон», заявила в комментарии РБК инфекционист, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина.
Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит, — сказала она.
В субботу сообщалось, что британские исследователи подготовили список симптомов, которые указывают на инфицирование человека именно «омикрон»-штаммом коронавируса. Потеря аппетита является самым редким симптом из всех. По словам учёных, в числе особенностей, которые отличают данный штамм от предыдущих, можно выделить такие симптомы, как заложенность носа, головную боль, повышенную утомляемость, многократное чихание, а также дискомфорт и першение в горле. Именно эти показатели называли заболевшие COVID-19 жители Лондона, где на данный момент фиксируется более 40% пациентов, заражённых «омикроном».