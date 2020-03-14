https://static.news.ru/photo/38ffaa0c-65b5-11ea-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Излечившиеся от коронавируса нового типа люди могут столкнуться с ухудшением функции лёгких и страдать от удушья во время быстрой ходьбы.

По словам главы центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэна Цзэна, это выяснилось после исследования состояния группы из 12 выздоровевших пациентов. Двое или трое из них лишились возможности делать то, что могли делать до болезни.

Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции лёгких на 20–30% [после выздоровления], — уточнил врач.

Он отметил, что данные пациенты пройдут дополнительное обследование, в ходе которого будет установлено, насколько у них ослаблена лёгочная функция. Также им назначат физиотерапию для укрепления лёгких.

Кроме того, результаты компьютерной томографии лёгких девяти пациентов показали признаки, схожие с симптомом «матового стекла», что говорит о повреждении внутренних органов.

Цзэн посоветовал переболевшим коронавирусом выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием, передаёт South China Morning Post.

Как писал NEWS.ru, ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что дети, как и пожилые люди, могут оказаться более подверженными коронавирусу COVID-19. Тем не менее, по её словам, есть несколько простых способов обезопасить ребёнка.