Инфекционист перечислил нетипичные симптомы коронавируса

Усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь являются нетипичными симптомами коронавируса, заявил инфекционист Андрей Поздняков. Он подчеркнул, что многие стелс-симптомы проявляются наряду с более «классическими» проявлениями COVID-19, пишет Lenta.ru.

Если у человека есть типичные симптомы, нетипичные отходят на второй план — их просто констатируют как факт и не более того, или пытаются полечить. Если присутствуют только нетипичные симптомы, это уже повод для диагностических ошибок. Разумеется, пациент должен понимать, что такое может быть при ковиде, но не всегда. Не стоит принимать за начало ковида усталость и мышечную боль, особенно если пару дней назад вы были в спортзале, — пояснил Поздняков.

Он отметил, что человек со стелс-симптомами может заражать других, однако у пациента с обычными проявлениями коронавируса заразность в разы выше. Например, при кашле или чиханье вируса выделяется гораздо больше, чем при обычном выдохе. Поэтому «нетипичники», коих по статистике менее 20% от общего числа пациентов с COVID-19, менее заразны, чем пациенты с респираторными проявлениями болезни, резюмировал Поздняков.

Ранее Минздрав РФ выпустил памятку для тех, у кого коронавирус протекает бессимптомно и в лёгкой форме. Она доступна на сайте ведомства. Привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, но необходима самоизоляция. Тем, кто не делал прививку и не болел, при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить врачу. В Минздраве предупредили, что в этом случае не стоит заниматься самолечением.