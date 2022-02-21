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Инфекционист описал влияние коронавируса на сосуды человека

Инфекционист Рябов: коронавирус поражает сосуды всего организма
18:11, 21 февраля 2022
Инфекционист описал влияние коронавируса на сосуды человека Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Коронавирус поражает сосуды всего организма, а не только лёгких, это может привести к инсультам и инфарктам, считает инфекционист Сергей Рябов. По его словам, проявления COVID могут отразиться на любых человеческих органах, пишет «Радио 1».

Коронавирусная инфекция — поражение сосудов всего организма, а не только лёгких. Учитывая, что это поражение сосудов, а там, прежде всего, поражается слизистая внутренняя мелких сосудов, это возникает из-за нарушения целостности. Это может вызвать и инсульты, и инфаркты, и поражение других сосудов, — заверил Рябов.

Чтобы избежать проблем с сосудами после перенесённого коронавируса, инфекционист порекомендовал отслеживать показатели свёртываемости крови. Также Рябов подчеркнул, что важно соблюдать разумную диету.

Ранее врач Андрей Поздняков заявил, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%. Об этом можно говорить на основании данных лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса.

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