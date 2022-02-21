Инфекционист описал влияние коронавируса на сосуды человека

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. По её словам, которые приводит ТАСС, число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Также отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля, — уточнила Ракова. По её словам, всё...