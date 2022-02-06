Инфекционист описал проявления постковидного синдрома у детей

У детей постковидный синдром проявляется в поражении центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта, также страдают почки, когнитивные функции и психическое поведение, заявил инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, у взрослых, в свою очередь, последствия коронавируса проявляются в основном в области лёгких, пишет Lenta.ru.

Больше поражается центральная нервная система и желудочно-кишечный тракт, страдают почки, психическое поведение, когнитивные функции — у взрослых это чаще связано с лёгкими. У детей может быть нарушение сна, задержка моторных навыков, снижение когнитивных способностей, выраженное изменение аппетита, из-за которого они худеют, — перечислил Тимаков.

Он подчеркнул, что дети тоже могут страдать от потери обоняния и вкуса, однако в отличие от взрослых, они не всегда этого понимают.Тимаков добавил: после перенесённого COVID у детей может некоторое время сохраняться жидкий стул. Также переболевшие коронавирусом маленькие пациенты впоследствии будут чаще заражать ОРЗ из-за снижения иммунитета.

Ранее Тимаков перечислил самые болезненные симптомы «омикрона». По его словам, пациенты, заразившиеся этим штаммом, жалуются на боль в горле, животе и пояснице, а также на головную боль.