Инфекционист оценила введённые в России ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c89a73b2-2d8e-11eb-9023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент в России достаточно действующих антикоронавирусных ограничений. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Я думаю, что действующих ограничений на сегодня достаточно. Надо отметить другой факт, а именно что те ограничения, которые есть, не всегда выполняются, — цитирует РИА Новости профессора.

Она считает, что нужно требовательнее относиться к ношению средств индивидуальной защиты, а также уделять особое внимание противодействию коронавируса в стационарах и поликлиниках, поскольку в некоторых регионах в них пересекаются больные и здоровые люди. Профессор подчеркнула, что сейчас идёт ожидаемый сезонный подъём ОРВИ. Он тоже влияет на рост заболеваемости.

Как писал NEWS.ru, главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков считает, что сильная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией не проявится в новогодние праздники и после Нового года. Он подчеркнул, что около 60% россиян побывали в контакте с больными, либо переболели бессимптомно, либо выработали иммунитет.

По данным на 23 ноября, за сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из больниц были выписаны 16 002 человека. Скончался 361. Общее число заразившихся в России составило 2 144 502 человека, излечились за всё время пандемии 1 611 445, умерли 36 540 россиян.