Инфекционист оценила сообщения о кожном симптоме коронавируса

https://static.news.ru/photo/111dc78c-7b98-11ea-b70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подтверждений о наличии кожных симптомов у коронавируса пока недостаточно. Об этом заявила завкафедрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава РФ Елена Волчкова.

Так она прокомментировала сообщение французских экспертов о поражениях кожи при заражении COVID-19. По её словам, даже из Китая не приходили сообщения, подтверждающие данный факт. Возможно, сыпь проявлялась у людей из-за аллергической реакции на введение препаратов, предположила врач в интервью МК.

Мы не знаем ни возраст этих больных, ни их анамнез, ни информации о наличии аллергического компонента. Конечно, в мире существуют инфекции, при которых высыпания — важный симптом. Трудно только по наличию сыпи судить о том, что это за заболевание, — отметила Волчкова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пластиковые экраны для лица набирают популярность у россиян как средство защиты от коронавируса. Их эффективность оценил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус. По его словам, экраны не являются стопроцентной защитой от заражения, хотя помочь могут.