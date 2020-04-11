Инфекционист оценила сообщения о кожном симптоме коронавируса

Подтверждений о наличии кожных симптомов у коронавируса пока недостаточно. Об этом заявила завкафедрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава РФ Елена Волчкова.
Так она прокомментировала сообщение французских экспертов о поражениях кожи при заражении COVID-19. По её словам, даже из Китая не приходили сообщения, подтверждающие данный факт. Возможно, сыпь проявлялась у людей из-за аллергической реакции на введение препаратов,
Мы не знаем ни возраст этих больных, ни их анамнез, ни информации о наличии аллергического компонента. Конечно, в мире существуют инфекции, при которых высыпания — важный симптом. Трудно только по наличию сыпи судить о том, что это за заболевание, — отметила Волчкова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пластиковые экраны для лица набирают популярность у россиян как средство защиты от коронавируса. Их эффективность оценил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус. По его словам, экраны не являются стопроцентной защитой от заражения, хотя помочь могут.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен