Инфекционист оценила перспективы лекарства Pfizer от COVID-19

Пока таблеток для лечения коронавируса нет и сложно понять, могут ли какие-то лекарства в этом помочь. Но ответ появится в обозримом будущем, сказала врач-инфекционист Екатерина Соловьёва ФБА «Экономика сегодня», комментируя разработку нового препарата Pfizer.

Мы знаем, что сейчас не существует таблеток, способных повлиять на коронавирусную инфекцию, поскольку всё наше лечение в основном симптоматическое, если мы говорим о лёгких формах COVID-19. В связи с этим пока что достаточно сложно предположить, что какой-то препарат сможет лечить коронавирус и обладать профилактическим действием, но всё возможно, — сообщила Соловьёва.

Он добавила, что испытания американской фармацевтической компании Pfizer в российских больницах — «наиболее гуманное и демократичное решение вопроса». По мнению Соловьёвой, важно, что здоровье людей наконец стало выше политики.

Ранее Росздравнадзор выдал компании Pfizer разрешение на проведение в РФ клинических испытаний эффективности нового лекарства от коронавируса Paxlovid. В компании заявили, что препарат способен снизить риски госпитализации и летального исхода на 89%.