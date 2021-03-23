Инфекционист оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/a9a146ec-8c7b-11eb-b390-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия, скорее всего, избежит третьей волны коронавируса. При этом, если и случится подъём заболеваемости, то он не будет катастрофичным. Об этом заявил вирусолог профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мы видим, что у нас всё не так ужасно, как в других местах. Может быть, скученность, может быть, в одной стране больше пожилых людей, чем в другой, — сказал вирусолог.

По мнению Аграновского, одним из факторов подъёма заболеваемости COVID-19, который сейчас отмечается в Европе, связан с высокой плотностью населения.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что очередная волна коронавируса может накрыть Россию в середине апреля. Вспышка будет обусловлена тем, что люди без должного внимания относятся к средствам защиты и при этом увеличивают число контактов, игнорируя опасность, считает специалист. По его мнению, несмотря на все предпосылки к третьей волне в РФ, уровень заболеваемости не достигнет таких показателей, как в Европе, скорее всего, рост будет «более пологий», без выраженного пика, сообщает NEWS.ru.

По данным на 23 марта, в России был зафиксирован наименьший суточный прирост заболеваемости коронавирусом за последние полгода. Было выявлено 8457 случаев заражения. В конце сентября 2020 года этот показатель составлял 8,2 тысячи случаев. За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 10 860 пациентов. Жертвами инфекции стали 427 человек.