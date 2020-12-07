Инфекционист оценил появление новых бактерий у перенёсших COVID-19 на ИВЛ

https://static.news.ru/photo/1ed2934e-38b7-11eb-8486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

То, что в организме пациентов с коронавирусом, находившихся во время болезни на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), появляются новые бактерии — абсолютно нормально. Такая обыденная вещь не является новым признаком COVID-19. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Таким образом он прокомемнтировал заявление главного врача в больнице в Коммунарке Дениса Проценко, который рассказал, что у выздоровевших обнаружены новые бактерии. Причём выявленные микроорганизмы крайне устойчивы к лекарствам, и у медиков зачастую нет необходимых для лечения антибиотиков.

Это абсолютно обыденная вещь. COVID-19 может протекать с вирусной пневмонией, а может быть пневмония бактериальная, вызванная любыми другими бактериями. Если пациент тяжёлый, если он требует реанимационных мероприятий, если он находится на искусственной вентиляции лёгких, то вероятность того, что в его организме появится какая-то бактерия, которая относится к внутрибольничным инфекциям, то есть устойчивым к антибиотикам, тоже имеет место, — объяснил РИА Новости Вознесенский.

Несмотря на то что с этой ситуацией приходится бороться серьёзными антибактериальными препаратами, говорить о том, что «это какой-то новый критерий коронавирусной инфекции», по мнению инфекциониста, нельзя.

Инфекционист отметил, что во время долгого нахождения на ИВЛ вероятность появления таких бактерий относительно высокая.

Но тут ведь может быть не обязательно, что он эту бактерию получит на ИВЛ. Он может уже поступить с коронавирусом и какой-то бактерией, которая одновременно будет вызывать пневмонию. Поэтому тут тоже нельзя сказать, что эту бактерию человек получает, находясь на искусственной вентиляции лёгких, — уточнил Вознесенский.

Прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в следующем году дал главный врач московской больницы имени Жадкевича № 71 и телеведущий Александр Мясников. Он также объяснил, для чего необходимы ограничительные меры. По словам врача, следующая волна инфекции «точно будет в 21 году и, вероятно, не одна», и опять встанут вопросы актуальности ограничительных мер.

Как сообщал NEWS.ru, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова заболела коронавирусом.