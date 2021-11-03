Инфекционист объяснила, почему локдаун в Подмосковье не продлят

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Нерабочие дни не помогут в борьбе с коронавирусом, если не будет проведена серьёзная работа по агитации населения за вакцинацию. Такое мнение «Радио 1» высказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Продление нерабочих дней ничего не решает, если при этом не будут заниматься главными вопросами. А главные вопросы — это вакцинация людей, начиная с создания условий и, конечно же, агитации за...