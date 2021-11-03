Инфекционист объяснила, почему локдаун в Подмосковье не продлят
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:41, 03 ноября 2021
Фото: mz.mosreg.ru
Читайте нас в Google Новости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв решил не продлевать локдаун, несмотря на высокий уровень заболеваемости, из экономических соображений. Также люди начали активнее вакцинироваться, сообщила «Радио 1» врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская.
Сказать, что пандемия замедлилась, нельзя — больных всё равно очень много, и тяжелобольных тоже. Просто я думаю, что он принял такое решение, во-первых, из-за экономической ситуации, которая может ухудшиться, если продлить локдаун. Во-вторых, из-за того, что всё-таки люди молодцы и наконец-то стали проявлять большую сознательность и активно вакцинироваться, — сказала Малиновская.
Она добавила, что отделение в больнице по-прежнему полностью забито пациентами.
Ранее власти Подмосковья решили не продлевать нерабочие дни. Глава региона Андрей Воробьёв отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется, и поблагодарил за это медиков, а также жителей, привившихся от COVID и соблюдающих ограничения.