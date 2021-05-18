Инфекционист объяснил отличие аллергии от коронавируса

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Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом можно принять за заболевание коронавирусом. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что при схожести симптомов аллергия в большей степени характеризуется выраженными респираторными проявлениями.

И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления, — пояснил инфекционист.

Он добавил, что при аллергозе умеренно проявляются или даже отсутствуют интоксикация, сильная слабость и быстрая утомляемость.

Самым специфичным фактом сезонной аллергии Поздняков считает появление «стереотипных симптомов в одно и то же время года». При этом для постановки точного диагноза не обойтись без врача и некоторых лабораторных исследований, тем более что даже врач не всегда способен отличить аллергическое заболевание от других, подчеркнул инфекционист.

Ранее стало известно, что грипп на какое-то время исчез в России на фоне пандемии коронавируса. Последний вирус вытеснил простудное заболевание, оказавшись сильнее. Частично на исчезновение гриппа могла повлиять прививочная кампания, прошедшая осенью 2020 года, а также ношение масок и соблюдение дистанции, считает главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.