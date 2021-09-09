Инфекционист объяснил, от чего россиянам надо привиться в первую очередь

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев объяснил, от каких заболеваний кроме коронавируса россиянам необходимо привиться в первую очередь. Своё мнение он высказал в беседе в радио Sputnik.

Взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют, — предупредил Акинфиев.

Он также добавил, что каждые 10 лет надо вакцинироваться от таких опасных заболеваний, как дифтерия и столбняк. При этом Акинфиев подчеркнул, что россиянам нельзя забывать и о гриппе: несмотря на то что санитарно-эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусом снизили риск заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, риск заразиться этой болезнью без прививки все равно достаточно высок, особенно осенью.

Ранее вероятность появления четвёртой волны коронавируса в Москве сотрудники департамента здравоохранения оценили как «очень высокую». Также её появление предсказывал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.