Инфекционист объяснил, от чего россиянам надо привиться в первую очередь
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:07, 10 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев объяснил, от каких заболеваний кроме коронавируса россиянам необходимо привиться в первую очередь. Своё мнение он высказал в беседе в радио Sputnik.
Взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют, — предупредил Акинфиев.
Он также добавил, что каждые 10 лет надо вакцинироваться от таких опасных заболеваний, как дифтерия и столбняк. При этом Акинфиев подчеркнул, что россиянам нельзя забывать и о гриппе: несмотря на то что санитарно-эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусом снизили риск заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, риск заразиться этой болезнью без прививки все равно достаточно высок, особенно осенью.
Ранее вероятность появления четвёртой волны коронавируса в Москве сотрудники департамента здравоохранения оценили как «очень высокую». Также её появление предсказывал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.