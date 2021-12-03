Инфекционист назвал условие признания российской ковид-вакцины в Европе

Для того, чтобы «Спутник V» приняли в Европе, следует разрешить применение западных вакцин от коронавируса в России. Это также поможет ускорить темпы вакцинации россиян, приводит Telegram-канал агентства «Радиоточка НСН» слова врача-инфекциониста Георгия Викулова. По мнению специалиста, следует предоставить гражданам РФ более широкий выбор вакцин, учитывая то, что для начала регистрации западных препаратов существует достаточное количество данных.

У нас делается приоритет к культу российской прививки. Но у нас уже привито достаточно большое количество людей, поэтому, если мы признаем зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся, — заявил врач.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины «Спутник V» лишь из-за бюрократических препятствий. Он подчеркнул, что эффективность российского препарата подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и реальными данными со всего мира.

Между тем бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что нельзя допустить ситуации, когда страны закрывают границы перед иностранцами, привитыми непризнанными вакцинами. По его словам, сертификаты вакцинированных «Спутником V» должны признаваться в ЕС, а сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России.